Putin lobt „Sicherheitspolster“ Eurasische Wirtschaftsunion

„Unsere Integrationsinstitute haben als Sicherheitspolster funktioniert und in gewissem Maße den negativen Einfluss der Außenkonjunktur nivelliert. Die Wirtschaftssysteme der Länder haben sich inzwischen an die neuen Realien anpassen können“, so Putin.

Er meinte auch, dass sich die Zusammenarbeit im EAWU-Rahmen erfolgreich weiter entwickele.

„Wir haben immer Erfolge bei der Bildung eines umfassenden gemeinsamen Marktes erzielt, der universelle Regeln für Wirtschaftsbetreiber anbietet. Man kann mit Zuversicht sagen, dass unser gemeinsamer Markt trotz negativer Folgen der Außenkonjunktur als sogenanntes Sicherheitspolster gedient hat“, betonte der Präsident.

Ihm zufolge ist der gegenseitige Handel im Rahmen der Union im Januar 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent, der Export der EAWU-Mitgliedsländer in Drittländer im Berichtszeitraum um 37 Prozent gewachsen.

„Das Wichtigste ist, dass sich die Struktur der Export- und Importoperationen beträchtlich verbessert hat. Der Anteil von Rohstoffen am Handel ging im Jahr 2016 zurück, während der Anteil von Maschinen, Ausrüstungen und Fahrzeugen sowie Nahrungsmitteln und Agrarerzeugnissen stieg“, sagte Putin abschließend.

Die Eurasische Wirtschaftsunion ist ein Zusammenschluss aus fünf Staaten im Nordosten Eurasiens zu einem Binnenmarkt mit Zollunion. Die Wirtschaftsunion ging mit Wirkung zum 1. Januar 2015 aus der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft hervor. Der Union gehören Kasachstan, Russland, Weißrussland, Armenien und Kirgistan an.