Türkei eifert nach Freihandelsabkommen mit Russland

„Nach den gestrigen erfolgreichen Gesprächen hat unsere neue Partnerschaft mit Russland angefangen. Jetzt werden wir die Beziehungen zwischen der Türkei und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) sowie die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens zwischen der Türkei und Russland beschleunigen“, so der Minister am Donnerstag gegenüber dem Fernsehsender NTV.

Am Mittwoch haben sich die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, auf ihrem Treffen in Sotschi auf eine Aufhebung des Importverbots für alle türkischen Lebensmittel, außer Tomaten, geeinigt. Am Ende der Gespräche hat Ankara seine Einschränkungen für zollfreie Einfuhr von russischem Weizen aufgehoben, Russland ließ dagegen seine Einfuhrbeschränkungen gegen türkische Zwiebel fallen.

Dennoch bleiben die Restriktionen für die türkischen Tomatenlieferungen und die Anfang 2016 wiedereingeführte Visumspflicht vorerst in Kraft.