Was Russland stärker als Sanktionen traf - Putin packt aus

© Sputnik/ Igor Zarembo Putin stellt dem Westen Ende der Sanktionen in Aussicht

„Haben die Sanktionen Einfluss ausgeübt? Ja, das haben sie. War dieser Einfluss kardinal? Das denke ich nicht“, sagte Putin am Donnerstag beim „Direkten Draht“, seiner jährlichen TV-Sprechstunde mit den Bürgern. „Es waren die Weltkonjunktur und der Rückgang der Preise für unsere traditionellen Waren – Öl, Gas, Metall- und Chemieerzeugnisse –, die uns stärker getroffen haben.“

Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten hatten sich nach dem Umstutz in der Ukraine 2014 verschlechtert. Nach dem Beitritt der Krim zu Russland verhängten Die USA und – auf ihr Drängen hin – die EU in vier Etappen politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland. Im selben Jahr kam es zu einem Ölpreisverfall und der Rubel verlor an Wert.