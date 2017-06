© Sputnik/ Mikhail Kutuzov Warenumsatz zwischen Russland und USA wächst erheblich – Handelsbeauftragter

Das russische US-Staatsanleihen-Portfolio ist dem Bericht nach seit dem Oktober 2016 konsequent gewachsen — damals betrug es lediglich 74,6 Milliarden US-Dollar.

Dennoch ist Russland nach wie vor nicht in den Top 10 der größten Investoren in US-Staatsanleihen vertreten und belegt Platz 14 in der Liste. Sie wird von Japan und China mit 1,1 beziehungsweise 1,09 Billionen US-Dollar angeführt.