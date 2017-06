Kiew kämpft gegen eine sich eingebildete russische Aggression, indem es unter anderem die Zusammenarbeit mit Russland in den Tech-Branchen einstellt. Inzwischen erringt China führende Positionen im Kampf um ukrainische Ressourcen und hat dabei eine gut durchdachte Strategie.

Dem Nachrichtenportal zufolge haben chinesische Anleihen und Investitionen in der Ukraine IWF-Kredite und die drei Milliarden US-Dollar von Russland bereits überholt. Dabei seien die Risiken für chinesische Unternehmer minimal, denn sie böten ihre Kredite in Form von Waren an, die sie auch als Pfand betrachten.

So fänden chinesische Investoren beispielsweise die ukrainischen alternativen Energien attraktiv, so das Portal. Ende 2016 habe der chinesische Konzern zehn größte Photovoltaikkraftwerke in der Ukraine mit einer Gesamtleistung von 267 Megawatt gekauft. Angelegt hätten die Chinesen rund eine Milliarde US-Dollar.

Der Deal sei durch Warenkredite finanziert worden: High-Tech-Anlagen seien geliefert worden und hätten zugleich als Pfand gegolten. Ukrainische Firmen hätten die Anlagen nicht bezahlen können, und das chinesische Unternehmen habe also Eigentumsrechte an Kraftwerken erworben.

Nach diesem Vorbild könnte auch die größte ukrainische Telekommunikationsgesellschaft Ukrtelecom von Chinesen privatisiert werden, die mit der China Development Bank und dem Telekommunikationsausrüster Huawei einen Vertrag zur Modernisierung ihrer Netze geschlossen habe.

Ende 2016 habe die Kreditverschuldung von Ukrtelecom rund 13 Millionen US-Dollar betragen. Dabei habe die gesamte Pfandsumme des Unternehmens etwa 450 Millionen US-Dollar ausgemacht. Alle Immobilien von Ukrtelecom würden auf lediglich 154 Millionen US-Dollar geschätzt.

© Foto: Solundir China interessiert an Bau von Unterwassertunnel auf die Krim

Nicht weniger seien Chinesen an ukrainischen traditionellen Energien interessiert. Das Unternehmen China Development Bank Corporation hat dem ukrainischen Energiekonzern Naftogas ein Darlehen im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Gasförderanlagen angeboten.

So schließt das Webportal nicht aus, dass „Naftogas" auch einen Warenkredit bekommen kann. Im Falle seiner Zahlungsunfähigkeit könne die chinesische Seite die Vermögenswerte des ukrainischen Energieunternehmens unter ihre Kontrolle bringen.

Zudem will China Technologie-Unternehmen in der Ukraine bauen lassen. Angesichts der niedrigen Löhne sei eine solche Initiative für die Chinesen hochattraktiv. Zudem habe Kiew mit der EU einen Vertrag über eine Freihandelszone, der den in der Ukraine hergestellten chinesischen Waren den Zugang zum europäischen Markt erleichtern solle.

Auch die Landwirtschaftliche Produktion und der Bodenmarkt sollen künftig mit einer starken Intervention von chinesischem Kapital konfrontiert werden.

Das einheimische Business werde also unvermeidlich durch das chinesische verdrängt werden, schreibt die Zeitung abschließend, und der politische Einfluss von China in der Ukraine solle also dementsprechend zwangsläufig zunehmen.