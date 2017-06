Ausschreibung gewonnen: Russland liefert Ka-52K-Helis an Ägypten

Es stehe nun eine mühsame „vorvertragliche“ Arbeit bevor, zu der auch technische und finanzielle Fragen gehörten, so Schugajew.

Ägypten will die russischen Kampfhubschrauber kaufen, um diese auf den Hubschrauberträgern der Mistral-Klasse einzusetzen. Zuvor hatte Kairo zwei solche Schiffe gekauft, die Frankreich ursprünglich im Auftrag Russlands gebaut hatte. Die Hubschrauberträger waren wegen der Zuspitzung der Lage in der Ukraine jedoch nicht an Moskau geliefert worden.

Der Ka-52 Alligator ist seit 2010 für Zwecke des russischen Verteidigungsministeriums in Serienproduktion und einer der modernsten Kampfhubschrauber seiner Klasse. Die Hubschrauber sind zur Vernichtung von gegnerischen Panzern, gepanzerter und nichtgepanzerter Kriegstechnik, Mannschaften und Helis geeignet.

Der Ka-52K Katran, die Marinevariante des Ka-52, unterscheidet sich vor allem dadurch, dass seine Rotorblätter und Stummelflügel einklappbar sind, damit er in den Hangar des Mistral-Hubschrauberträgers passen kann.