Fast 20.000 Jobs in deutscher Autobranche wegen Brexit gefährdet

© AP Photo/ Martin Meissner Mehrheit der Briten: Nach Brexit Austrittswelle aus EU – Deutsche optimistischer

Außerdem müssten europäische Autohersteller im Fall von Londons Ausstieg aus der EU und auch aus Europas Binnenmarkt mit Absatzeinbußen von bis zu 20 Prozent rechnen, so die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung.

Großbritannien sei für die deutschen Autokonzerne ein wichtiger Absatzmarkt, da jedes fünfte aus Deutschland exportierte Auto in das Vereinigte Königreich gehe. Im vergangenen Jahr seien fast eine Million deutsche Wagen dort zugelassen worden. Laut Deloitte hängen in Deutschland 60.000 Arbeitsplätze in der Branche von diesen Ausfuhren ab. 18.000 davon wären nach einem harten Brexit in Gefahr.

Grund dafür wäre ein Kursverfall des britischen Pfunds, wodurch sich die in Deutschland hergestellten Autos im Vereinigten Königreich um etwa ein Fünftel verteuern würden. In diesem Zusammenhang würde auch die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen sinken.