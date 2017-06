Nord Stream 2: Finanzkredite von chinesischen Banken in Sicht

© Sputnik/ Aleksey Nikolskiy Im Gespräch mit Shell-Chef: Putin bewertet Erfolgschancen von Nord Stream 2

Wie ein Sprecher der Nord Stream 2 AG mitteilte, arbeitet das Unternehmen derzeit aktiv mit Fachberatern zusammen und bereitet ein Informationspaket für potentielle Gläubiger vor. Der Eintritt in Finanzmärkte sei innerhalb der nächsten Monate möglich, so die Zeitung.

Der US-Senat hatte am vergangenen Donnerstag den Gesetzentwurf gebilligt, der neue Sanktionen gegen Russland, darunter eine Verkürzung der Finanzierungsfrist für russische Banken auf 14 Tage und von Unternehmen der Öl- und Gasbranche auf 30 Tage, vorsieht. Der Entwurf sieht ferner mögliche Sanktionen gegen Privatpersonen vor, die mehr als fünf Millionen US-Dollar im Jahr oder einmalig eine Million Dollar in den Bau von Exportpipelines in Russland investieren möchten.

Ende April hatten die Nord Stream 2 AG und ihre europäischen Partner ein Abkommen über die Finanzierung der besagten Gaspipeline unterzeichnet. Demnach sollen fünf europäische Unternehmen je rund 950 Millionen Euro in das Bauprojekt anlegen.