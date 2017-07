Gazprom finde die Argumentation der Richter jedoch für unzureichend und werde Berufung einlegen, sagte Miller.

Das Schiedsgericht der Stockholmer Handelskammer hatte im Mai ein Grundsatzurteil im russisch-ukrainischen Streit gefällt. Das Urteil wurde bislang nicht veröffentlicht, doch die Ukraine sprach von einem Sieg. Nach ukrainischen Angaben hob das Gericht die 2009 zwischen Kiew und Moskau vereinbarte Take-or-pay-Klausel und das Reexportverbot für die Ukraine auf und ließ die Preisformel nachträglich ab 2014 revidieren.

Gazprom bestritt damals die Aufhebung der Take-or-pay-Klausel. Der russische Konzern hatte von der Ukraine eine Kompensationszahlung in Höhe von 37 Milliarden US-Dollar gefordert. Diese Forderung umfasst die Schulden für erfolgte Gaslieferungen aus dem Jahr 2014, Strafe gemäß Vertragsklausel ‚take or pay‘ für die Jahre 2012 bis 2016 sowie Säumniszuschläge. Naftogaz forderte von Russland in einer Gegenklage 26,6 Milliarden US-Dollar.