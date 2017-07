Das Land mit größtem Umlauf gefälschter Euro-Banknoten

Wie die Zeitung unter Hinweis auf Angaben der französischen Polizei meldet, sind in den Jahren 2015 und 2016 in Frankreich 34 Prozent aller gefälschter Euro-Noten eingezogen worden – mehr als in Italien, Deutschland und Spanien.

Meistens fälschen die Betrüger 20 und 50-Euro-Scheine, diese machen 87 Prozent aller aus dem Verkehr gezogen Banknoten aus.

Im angegebenen Zeitraum sei aber zu sehen, dass die Zahl der gefälschten Euro-Banknoten zurückgegangen sei. Nach Prognosen der Polizei wird diese Zahl auch in diesem Jahr sinken, besonders im Hinblick auf die Einführung des neuen 50-Euro-Scheins. Dieser hat neue Sicherheitsmerkmale, die den Geldfälschern das Handwerk erschweren sollen.