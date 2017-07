Experten sagen rekordnahe Steigerung von Ölexport aus Russland voraus

Im laufenden Jahr kann der Ölexport demnach wegen der Kürzung der Ölförderung in Russland infolge der Vereinbarung mit den OPEC-Ländern und elf Staaten, die nicht der OPEC angehören, nicht zunehmen. Das Rekordniveau von 2016 im Höhe von 255 Millionen Tonnen war den Experten zufolge dank der Steigerung der Ölförderung bei gleichzeitiger Kürzung der Ölverarbeitung in Russland in den Jahren 2015-2016 erreicht worden.

„Im Jahr 2018 wird jedoch eine Steigerung der Ölförderung erwartet, die die Erhöhung der Ölverarbeitung überschreiten wird. Der Export wird dementsprechend um 0,8 Prozent, bis auf 254 Millionen Tonnen zunehmen“, heißt es im Bericht. Der Rekord von 255 Millionen Tonnen werde allerdings kaum geschlagen.

© AP Photo/ Eric Gay Öl hat noch neun Monate Zeit

Die OPEC-Länder hatten am 30. November 2016 in Wien die Kürzung der Ölförderung um 1,2 auf 32,5 Millionen Barrel pro Tag vereinbart. Am 10. Dezember hatten sich zudem elf Länder, die nicht der OPEC angehören, darunter Russland, Kasachstan, Aserbaidschan und Mexiko, darauf verständigt, ihre Produktion ab 2017 insgesamt um 558.000 Barrel pro Tag kürzen. Die Vereinbarung gilt vorläufig für ein halbes Jahr und kann auch verlängert werden.