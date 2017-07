Syrien: Spezielle Bedingungen für russische Unternehmen – Wirtschaftsministerium

„Die Regeln für westliche Firmen werden sich wesentlich unterscheiden", sagte er.

Zudem sei beschlossen worden, alle Verkehrsoperationen zur Ausfuhr der syrischen Waren, die während der Messe verkauft werden sollen, finanziell zu unterstützen, so al Khalil. Die Transportkosten sollen zu 50 Prozent bei Lieferung per Luft und zu 100 Prozent bei Lieferung per See oder über Land zurückerstattet werden.

Dem Minister zufolge machten einige europäische Länder eine Wendung in Richtung Syrien, nachdem wesentliche Bemühungen zur Überwindung der Wirtschaftsblockade Syriens unternommen worden waren und die syrische Armee mit ihren russischen und iranischen Verbündeten eine Reihe von Siegen über den Terrorismus errungen hatte.

Die Damascus International Fair findet in diesem Jahr zum 59. Mal statt.