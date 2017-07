US-Forscher: So lässt sich die Armut bekämpfen – Studie

Die Forscher von mehreren Universitäten in den USA haben dem Bericht zufolge 83 Länder miteinander verglichen, die am wenigsten entwickelt sind. Dafür haben sie drei wirtschaftliche Kernparameter herangezogen: Wachstum, Gesundheit und Lebenserwartung. Diese Daten wurden dann laut der Zeitschrift in mathematische Modelle eingespeist, um festzustellen: Was sind die Schlüsselfaktoren, um den Lebensstandard der Bevölkerung zu sichern und die Lage zu korrigieren?

Das Ergebnis: In jene Regionen, wo weder Mensch noch Tier noch Pflanzen von großen Krankheiten befallen sind, würden schon kleine Investitionen in die Landwirtschaft ausreichen, um die Situation zu verbessern. Wo aber Krankheiten sich ausbreiten und der Zugang zu medizinischer Versorgung blockiert würden, helfen der Studie nach diese Maßnahmen nicht weiter. In diesen Regionen müsse zuerst die Gesundheit der Menschen verbessert werden, bevor Investitionen sich lohnen würden.

Als Beispiel nennen die US-Forscher das ostafrikanische Ruanda: Dort habe die Regierung den Lebensstandard durch Investitionen ins Gesundheitssystem gesteigert. Das habe wiederum ausländische Investoren angelockt, die dann in den Energie- und Telekommunikationssektor des Landes investierten.