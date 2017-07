Nach Skandal mit Siemens: Russland verpflichtet Turbinenbauer zu Code-Freigabe

© Sputnik/ Wadim Schernow Deutsche Wirtschaft schlägt Ausweg aus Situation um Siemens-Gasturbinen vor

Die neue Regelung werde sowohl für die ausländischen als auch für die inländischen Anbieter gelten, sagte der stellvertretende Energieminister Andrej Tscheresow am Freitag zur Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Im Fachjargon spricht man von Steuerungscodes der oberen, unteren und mittleren Ebene. Wir müssen diese Codes genau verstehen. Dann haben wir im Rahmen dieser Arbeit keine Fragen mehr, wenn alle Codes offengelegt sind und wir verstehen, wie das in der Turbine und in der Steuerung funktioniert“, so der Vize-Minister. „Das heißt: Sie kommen, lassen sich zertifizieren, legen die Steuerungscodes offen und dann gibt es an die Firma keine Fragen mehr – sie kann arbeiten und Informationen erhalten.“

Tscheresow betonte, dass es sich keinesfalls um Restriktionen gegen ausländische Unternehmen handle. Die neue Anforderung werde für alle gelten. „Alle Hersteller werden sich unter den gleichen Bedingungen befinden.“