Von russischer Transaero zu Trump: USA bestätigen Jumbo-Deal

„Wir haben einen guten Deal. Und das freut mich“, wird Wilson von der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Die neuen Flugzeuge sollen dann ab 2024 eingesetzt werden können.

Laut Bloomberg wurde der Deal geschlossen, nachdem US-Präsident Donald Trump das Programm zur Modernisierung der Flugzeuge für den Staatschef wegen seiner Kosten heftig kritisiert. Seither soll man mit dem Boeing-Unternehmen über die Preisreduzierung verhandelt haben.

Die US-Luftwaffe nannte allerdings die Rabatthöhe nicht, da diese Information auch die Konkurrenzfragen betreffen könnten, hieß es. „Das Boeing-Unternehmen will nicht, dass wir dies offenbaren, weil es diese Flugzeuge verkauft. Der Gesamtpreis des Programms wird bekanntgemacht werden, aber kein aktueller Preis für diese zwei Flugzeuge“, erläuterte Wilson.

Am Mittwoch hatte die Agentur AP gemeldet, dass die US-Luftstreitkräfte zwei 747-Jumbos von Boeing, die zuvor für die frühere russische Fluggesellschaft Transaero gebaut worden waren, kaufen wollten. Der Verfall des Rubels und die russische Wirtschaftskrise hatten Transaero im Herbst 2015 in den Bankrott getrieben. Der Flugbetrieb der ehemals zweitgrößten russischen Fluggesellschaft Transaero wurde am 26. Oktober 2015 eingestellt. Der staatlich kontrollierte Branchenprimus Aeroflot übernahm anschließend große Teile von Transaero.