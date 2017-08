Damaskus bewertet seinen Schaden durch Luftangriffe der US-Koalition

So wurden demnach allein im April 2017 durch die Luftangriffe der US-Koalition auf das Ölfeld Al-Omar im Osten Syriens die für den Export bestimmten Ölvorratstanks zu je 75.000 Barrel zerstört, wodurch das syrische Ölunternehmen Furat zehn Millionen US-Dollar (etwa 8,4 Millionen Euro) verloren hat.

Das Dokument soll unter anderem erste Bewertungen für den direkten und den indirekten Schaden (durch Betriebsstörungen) in Höhe von 2,38 Milliarden US-Dollar bzw. 134 Millionen US-Dollar beinhaltet haben.

Warum nur Befreiung von Deir ez-Zor syrische Wirtschaft ankurbeln kann

Es gehe um den Schaden im Zeitraum vom 23. September 2014 bis zum 15. Juli 2017: ca. 543 Millionen US-Dollar im Jahr 2014, mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015, über 125 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 und mehr als 720 Millionen im Jahr 2017.

In der vorigen Woche hatte Syrien in einem Schreiben an die Uno aufgerufen, die internationale Anti-Terror-Koalition unter US-Führung in Syrien aufzulösen, da sie an Verbrechen beteiligt gewesen sein soll.