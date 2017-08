Russlands Vize-Premier ist für Cyber-Rubel – doch: „Das Thema ist schwierig“

Der Idee des Cyber-Rubels kann Russlands Erster Vize-Premier Igor Schuwalow viel abgewinnen, wie der russische Sender RBK in seiner Onlineausgabe schreibt. Die Regierung will eine Einführung der russischen Kryptowährung sorgfältig prüfen – Sicherheit steht im Vordergrund.

Cyber-Währungen könnten nicht mehr „hinter Schloss und Riegel“ versteckt werden, das Thema werde sich weiterentwickeln. „Nur muss es sich so entwickeln, dass es die Volkswirtschaft nicht gefährdet, sondern im Gegenteil stärkt“, sagte Schuwalow im Gespräch mit RBK.

„Das Thema ist schwierig. In unserer Arbeitsgruppe zu Blockchain haben wir vereinbart, alles sorgfältig auszuarbeiten, ohne es aber in die Länge zu ziehen“, so der Politiker.

Sicherheitsfragen würden Russlands Regierung und die Zentralbank von Anfang an prüfen, auch der russische Geheimdienst FSB sei daran beteiligt.

Man berücksichtige auch die Erfahrungen des Auslands: „Wir beobachten die Konkurrenz sehr genau und schauen, wo wir sie überholen können“, sagte Schuwalow.

Der Vize-Premier warnte zudem vor unrealistischen Erwartungen an Cyber-Währungen allgemein. In der Gesellschaft herrsche eine naive Vorstellung davon, sagt er. Viele dächten, sie müssten nur minen und können über Nacht reich damit werden.

Doch stecke hinter diesem Thema mehr:

„Blockchain ist für uns nicht die Möglichkeit, einen gleichwertigen Ersatz für Banknoten zu generieren. Es ist auch und vor allem ein Mechanismus, eine sehr professionelle, transparente und schnelle Dienstleistung des Staates anzubieten“, sagte der Vize-Premier.

Bitcoin hat in diesem Jahr einen historischen Wertrekord nach dem anderen erzielt. Auch in Russland wächst das Interesse an Kryptowährungen rapide. Die Chefin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, hatte früher erklärt, Russlands Notenbank werde die Funktionsgrundlagen von Cyber-Währungen gründlich prüfen und sie dann erst regulieren. Der Regulierer werde sich unter anderem danach richten, ob Cyber-Währungen nur als digitale Aktiva einzustufen seien oder auch ihr Währungscharakter berücksichtigt werden müsse.