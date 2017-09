Gouverneur von Kalifornien will Zusammenarbeit mit Russland ausbauen

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Jerry Brown, nimmt am Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok im russischen Fernen Osten teil. Er macht das, um die Zusammenarbeit zwischen den USA, Russland und anderen Pazifik-Anrainerstaaten auszubauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA Novosti am Mittwoch.