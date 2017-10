Ankara rechtfertigt Verschärfung von Import-Regeln für russische Agrarerzeugnisse

Ihm zufolge hat Russland zuvor gefordert, einige aus der Türkei zu importierende Waren in Handelsvertretungen oder Generalkonsulaten zu beglaubigen.

„Dieses Problem gelangte in unser Wirtschaftsministerium, das beschlossen hat, die gleiche Forderung für neun Artikel von Agrarerzeugnissen einzuführen. Von irgendwelchen Einschränkungen kann gar keine Rede sein, da Russland derartige Maßnahmen ergriffen hat“, sagte der Minister am Dienstag gegenüber Journalisten in Ankara.

Die Türkei habe lediglich Gegenmaßnahmen getroffen, die am Montag in Kraft getreten seien.

Am Montag hatte die Agentur Bloomberg unter Verweis auf ein ihr vorliegendes Dokument mitgeteilt, dass Ankara neue Einschränkungen für die Lieferung von russischen Agrarerzeugnissen eingeführt habe, denen zufolge russische Exporteure nun Genehmigungen bei den Handelsvertretungen bzw. diplomatischen Missionen der Türkei in Russland erhalten müssten.

Bereits nach dem Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan Anfang Mai in Sotschi hatte Russlands Präsident Wladimir Putin mitgeteilt, dass Russland alle nach dem Bomberabschuss über Syrien verhängten Restriktionen gegen die Türkei bis auf zwei Ausnahmen aufgehoben habe. Nur die Restriktionen für die türkischen Tomatenlieferungen und die Anfang 2016 wiedereingeführte Visumspflicht blieben vorerst in Kraft, sagte Putin damals.

Noch vor einem Jahr steckten die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei in einer schweren Krise, nachdem die türkische Luftwaffe im November 2015 einen russischen Su-24-Bomber abschoss, der im syrischen Grenzgebiet den IS bombardiert hatte. Einer der beiden Piloten wurde dabei getötet.

Der Abschuss belastete die bilateralen Beziehungen schwer. Russland verhängte Sanktionen gegen die Türkei. Seit Juni 2016 sind beide Staaten wieder auf Normalisierungskurs, nachdem sich Erdogan formell für den Abschuss des Jets und den Tod des Piloten entschuldigt hatte.