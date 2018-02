Umbau oder Niedergang? – Siemens muss Tausende Stellen streichen

Nun ist es beschlossene Sache. Der deutsche Traditionskonzern Siemens will insgesamt fast 7.000 Stellen aufgeben, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Das gab die Konzernführung am Donnerstag in München bekannt, schreiben verschiedene deutsche Medien. Damit reagiert der Unternehmensvorstand nach eigenen Angaben auf die katastrophale Auftragslage.