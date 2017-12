Irische Unternehmer wollen Millionen Euro in Krim-Projekte investieren

„Gemäß den mit der irischen Seite getroffenen Vereinbarungen erwarten wir Investitionen im Werte von etwa 100 Millionen Euro in Business-Projekte auf der Krim. Die irischen Unternehmer haben vor allem Interesse an der Entwicklung der Tourismusbranche. In der heutigen Etappe wird der Bau mehrerer Hotels an der Küste der Halbinsel geplant sowie der Bau eines Hotels in der Nähe vom Flughafen in Simferopol in Erwägung gezogen“, zitiert die Zeitung Nasarow.

Der irische Unternehmer Patrick Duffy, der die Organisation des Besuchs der Geschäftsdelegation in Russland übernommen habe, habe das Interesse an den Projekten bestätigt:

„Die irischen Unternehmer sind an Investitionen in die Halbinsel äußerst interessiert. Insbesondere im Hotelsektor haben Dublin und die Krim einen Raum für die Projektumsetzung. Wir sind auch bereit, mit den russischen Kollegen die Zusammenarbeit in den Bereichen medizinische Technologien, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft und Ausbildung zu besprechen“, so Duffy.

Die Delegation aus Irland will Anfang 2018 auf die Krim kommen, um die Projekte mit den russischen Unternehmern zu vereinbaren. Die Abkommen über ihre Umsetzung könnten dann bei dem 4. Internationalen Wirtschaftsforum in Jalta im April 2018 unterzeichnet werden.