Dies führt zu Wirtschaftswachstum in Russland – Putin

„Die Wirtschaft wächst weiter, das ist offenbar. Das BIP-Wachstum beträgt 1,6 Prozent. Die Chemieindustrie zeigt ein Wachstum, auch die Landwirtschaft und Pharmazie“, sagte Putin.

Russlands Präsident verwies auch auf das hohe Niveau beim Getreideexport.

Russland habe die beiden Schocks der Jahre 2014 und 2015 erfolgreich überwunden: den Ölpreisabsturz und die Sanktionen.

Putin: Darum gibt es in Russland keine politische Konkurrenz

„Die Sanktionen haben (die Wirtschaft – Anm. d. Red.) nicht so stark beeinflusst, im Unterschied zur Preisreduzierung für Energieträger“, fügte Putin hinzu.

Das Wachstum der Investitionen ins Grundvermögen beträgt demnach 4,2 Prozent, die Inflation ist derzeit auf Rekordtief, dem niedrigsten Stand in der modernen Geschichte Russlands.

„Dies alles spricht dafür, dass es eine deutliche Wirtschaftswachstumsgenesung gibt“, sagte der Präsident.

„Kurz- bis mittelfristig ist das weitere Wirtschaftswachstum in Russland bereits garantiert“, so Russlands Staatschef weiter. „Das Geld ist bereits dorthin investiert, in diese Projekte.“

Ihm zufolge betrugen in diesem Jahr die direkten ausländischen Investitionen 23 Milliarden US-Dollar. Dies sei doppelt so viel wie im Vorjahr und der beste Kennwert in den letzten vier Jahren.