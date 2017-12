Deutsche Wirtschaft geht mit großen Investitionsplänen in Russland ins neue Jahr

© Sputnik/ Ewgenij Epantschintsew Russland schlägt Deutschland gemeinsame Gewinnung Seltener Erden vor

71 Prozent der Befragten stuften die aktuelle wirtschaftliche Situation in Russland als stabil ein. 60 Prozent sahen 2017 ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr. In der Tat wuchs das russische BIP im 3. Quartal 2017 wieder um 1,8 Prozent.

58 Prozent der deutschen Unternehmen schätzten die Entwicklung des Geschäftsklimas im Land als positiv oder leicht positiv ein. Vor diesem Hintergrund gaben die Befragten an, 2018 knapp eine halbe Milliarde Euro (471 Millionen) in Russland investieren zu wollen. Das ist die höchste Summe seit Beginn der Wirtschaftskrise 2014, so die AHK.

„Dies ist der mit Abstand höchste Wert seit Beginn der Ukraine-Krise“, so der Vorstandsvorsitzende der AHK in Moskau, Matthias Schepp. „Gut möglich, dass die deutschen Russland-Investitionen 2018 deshalb noch höher ausfallen als 2017.“ Nach Angaben der Deutschen Bundesbank hatten deutsche Unternehmen in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres insgesamt 2,2 Milliarden Euro investiert.

Ihre Aktivitäten in Russland wollen zudem fast zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmer ausbauen. Eine Reduzierung des Engagements in Russland stehe dagegen nicht auf Agenda. Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen wollen neue Mitarbeiter einstellen.