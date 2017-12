Russland wird eine Zuckermacht

Russland will den Export von Zucker in den nächsten drei Jahren wegen Überproduktion erweitern, schreibt die Zeitung „Iswestija“ unter Berufung auf das russische Agrarministerium.

Bis zum Jahr 2020 werde Russland Verträge mit China, Japan, Algerien, Marokko und den Philippinen schließen.

„Die Entwicklung der Zuckerausfuhr ist in einem besonderen Programm vorgesehen, das vom Agrarministerium durch den Erlass 524 bestätigt wurde. In diesem Dokument geht es um die geographischen Erweiterung der Lieferungen von Zucker und Nebenprodukten der Zuckerproduktion (Zuckerrübenschnitzel, Melasse)“, hieß es aus dem Ministerium.

Der Zeitung zufolge wurden in Russland ungefähr 5,5 Millionen Tonnen Zucker (Stand am 11. Dezember) produziert, was um 10,7 Prozent mehr als im Vorjahr ist. Laut der föderalen Zollbehörde Russlands hat das Land ca. 357.000 Tonnen (Stand am 19. November) dieses Produktes exportiert. Das ist um das 5,4-Fache mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.