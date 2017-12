Bundesbank nennt Summe deutscher Investitionen in Russland

Deutsche Geschäftsleute haben in den ersten drei Monaten des scheidenden Jahres nach Angaben der Bundesbank 2,2 Milliarden Euro in Russland investiert. Das sei die höchste Zahl seit Beginn der Wirtschaftskrise 2014, sagte der Vorstandschef der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau, Matthias Schepp.