Was US-Finanzmogul Warren Buffett über Investitionen in Kryptowährungen denkt

Der US-amerikanische Investor und Unternehmer Warren Buffett hat sich in einem Interview für den Sender CNBC zu Investitionen in Kryptowährungen geäußert.

Buffett werde selbst nicht in Kryptowährungen investieren, sagte er dem Sender.

„Ich kann fast mit Sicherheit sagen, dass sie zu einem schlechten Ende kommen werden“, so Buffett. „Wann und wie das passieren wird, weiß ich nicht.“

Kryptowährungen sind Geld in Form digitaler Zahlungsmittel. Als berühmteste Kryptowährung der Welt gilt Bitcoin, der im Internet entstanden und seit 2009 im Umlauf ist. Bitcoins werden in komplizierten Rechen-Prozessen auf den Computern der Nutzer erzeugt. Das System verwendet die sogenannte Blockchain-Technologie – eine dezentral verschlüsselte Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert werden.