Geduld am Ende? – Weltbank droht Poroschenko mit Zahlungsentzug

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will mit einem neuen Gesetz massiv in der Arbeit des ukrainischen Antikorruptionsgerichtes (ACS) intervenieren. Nun gibt es eine klare Reaktion der Weltbank. Diese fordert eine Änderung des Gesetzentwurfs und droht andernfalls mit der Einstellung der Zahlungen an das Land, berichtet das Portal strana.ua.