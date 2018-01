Riad erläutert, wann Überschuss an weltweiten Ölvorräten flöten geht

Der Überschuss an kommerziellen Ölvorräten in der Welt bleibt laut dem saudischen Ölminister Khalid Al-Falih im ersten Halbjahr 2018 vorerst bestehen.

„Ich denke nicht, dass wir in nächster Zeit unser Ziel (zur Senkung der kommerziellen Vorräte auf die Durchschnittswerte der vergangenen fünf Jahre – Anm. d. Red.) erreichen werden, sicher nicht im ersten Halbjahr“, sagte Al-Falih am Sonntag gegenüber Journalisten.

Am Sonntag fand in der jordanischen Hauptstadt Amman eine Sitzung des Ministerausschusses der OPEC+ statt. Dem für die Kontrolle der Einhaltung des Wiener Abkommens gebildeten Gremium gehören Vertreter Saudi-Arabiens, Venezuelas, Kuwaits, Algeriens, Omans und Russlands an.

Ende November hatten Russland und die Länder, die am so genannten „OPEC+“-Deal beteiligt sind, ihre Vereinbarung von Ende 2016 in Wien verlängert, wonach die Ölförderung bis Ende 2018 gedrosselt bleiben soll. Russland hält sich daran ebenso wie Saudi-Arabien: Russland hat die Förderung demnach sogar um mehr als die vereinbarten 300.000 Barrel pro Tag verringert.