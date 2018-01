Euro-Gruppe billigt neue milliardenschwere Finanzspritze für Athen

„Die vierte Tranche im Rahmen des EMS-Programms in Höhe von 6,7 Milliarden Euro wird Griechenland in zwei Zahlungen bereitgestellt“, hieß es am Montag.Dabei soll die erste – 5,7 Milliarden Euro – im Februar erfolgen. Die zweite soll im Frühling bestätigt werden.

Das jüngste Finanzprogramm für Griechenland seitens ausländischer Geldgeber begann 2015. Es beträgt bis zu 86 Milliarden Euro an Krediten. Die Mittel werden vom ESM bereitgestellt, solange Athen das Programm zur Anpassung seiner Wirtschaft samt Reformen umsetzt.

Ziel des Programms ist dabei die Wiederherstellung der Wirtschaft des Landes sowie des Vertrauens der Investoren, damit Griechenland sich wieder selbstständig auf den Finanzmärkten finanzieren kann.