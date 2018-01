Hacker stehlen einer der größten Krypto-Börsen Japans 534 Millionen Dollar

Unbekannte Cyber-Verbrecher haben eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen in Japan, Coincheck, gehackt und Token im Wert von 534 Millionen Dollar (etwa 320 Millionen Euro) gestohlen. Dies berichtet das Onlineportal Cointelegraph.

Nach Angaben des Portals wurden durch mehrere nicht genehmigt Transaktionen 500 Millionen Einheiten des Computergelds NEM gestohlen.

Die Vertreter der Krypto-Börse haben bereits in einer Pressekonferenz bekanntgegeben wie später die Entschädigungen gezahlt werden sollen.

Laut dem Portal seien beim Hackerangriff keine anderen Kryptowährungen gestohlen worden.

Kryptowährungen sind Geld in Form digitaler Zahlungsmittel. Als berühmteste Kryptowährung der Welt gilt Bitcoin, der im Internet entstanden und seit 2009 im Umlauf ist. Bitcoins werden in komplizierten Rechen-Prozessen auf den Computern der Nutzer erzeugt. Das System verwendet die sogenannte Blockchain-Technologie – eine dezentral verschlüsselte Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert werden.