Tanker mit russischem Gas ging im Hafen bei Boston vor Anker

Der französische Tanker „Gaselys“ mit Flüssigerdgas aus russischer Produktion ist von Schleppern von der Reede in den Hafen gebracht worden und hat am Terminal Everett bei Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) angelegt, berichten russische Medien unter Verweis auf den Sprecher des US-Küstenschutzes Andrew Burresie.

„Ich weiß, dass der Tanker einige Tage auf Reede gelegen hat, in Entfernung von der Küste, heute Morgen wurde er in den Hafen gebracht. Er hat die Anker geworfen, Mitarbeiter des Küstenschutzes haben sich zur standardmäßigen Sicherheitsinspektion an Bord begeben“, so Burresie. Laut ihm ist bei der Inspektion nichts Beunruhigendes festgestellt worden. Wann die Entladung beginnen werde, wisse er nicht.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Erste Lieferung von russischem Flüssigerdgas erreicht USA

Der Tanker war am 24. Januar in den USA eingetroffen. Ursprünglich sollte das Schiff am Gas-Terminal Everett bei Boston am vergangenen Sonntag eintreffen, doch der Tanker hatte mitten auf dem Atlantik gewendet und Kurs auf Spanien genommen. Das französische Unternehmen Engie, dem der Tanker gehört, hatte erklärte, dies sei wegen der ungünstigen Wetterlage geschehen.

Am Sonntag berichtete die Agentur Bloomberg unter Verweis auf das Unternehmen Kpler SAS, das die Fahrt von Frachtschiffen verfolgt, dass ein zweiter Tanker mit russischem Gas – die „Provalys“ – bald auslaufen und den Hafen bei Boston etwa zum 15. Februar erreichen werde.