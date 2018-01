EU zu Handelskrieg mit USA bereit

„Die EU ist dazu bereit, rasch und angemessen zu reagieren, falls unser Export von einschränkenden US-Handelsmaßnahmen betroffen sein wird“, so der Sprecher der EU-Kommission, Margaritis Schinas, in Brüssel.

„Der Handel kann und sollte win-win sein“. Der Handel sollte offen, fair und gleichzeitig regelbasiert sein.

Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass er viele Probleme mit der EU habe und dies „in etwas Größeres in dieser Hinsicht, in der Hinsicht des Handels“ führen könne. „Die Europäische Union ist gegenüber den Vereinigten Staaten in Bezug auf den Handel sehr unfair.“

Trump behauptete, es sei äußerst schwierig für die amerikanischen Waren, auf den europäischen Markt zu gelangen, während die europäischen Waren „ohne Steuern oder mit sehr geringen Steuern” verkauft werden.

Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos hatte Trump einen starken Dollar-Kurs gefordert. „Der Dollar wird stärker und stärker, und am Ende möchte ich einen starken Dollar sehen“, sagte er dort.