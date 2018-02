Wiederaufbau in Syrien: Investitionsabkommen mit Russland geplant

Im Rahmen des Wiederaufbaus Syriens arbeiten Russland und Syrien zurzeit am Ausbau der bilateralen Wirtschaftskooperation. Möglich geworden ist das nach Erfolgen der syrischen Armee und der Wiederherstellung der Stabilität im größten Teil des Landes. Das sagt der syrische Wirtschaftsminister Samer Khalil am Donnerstag in einem Gespräch mit Sputnik.

© REUTERS/ Bassam Khabieh Putin: Politischer Prozess in Syrien muss Wiederaufbau des Landes bewirken

Dem Minister zufolge werden zurzeit Verhandlungen auf Ebene der Regierungen und privater Unternehmen geführt, die sowohl das Ausmaß der Investitionen als auch mögliche Investitionsziele definieren sollen.

Dies soll den Wiederaufbau und die Entwicklung der syrischen Wirtschaft fördern. Geplant sei unter anderem eine Erhöhung des bilateralen Handels. Zu diesem Zweck sei ein Projekt zur Einrichtung von ständigen Verkaufsstellen für russische Waren in Syrien und für syrische Waren in Russland in Vorbereitung, so der Minister.

Seiner Ansicht nach müssen die syrischen Produzenten von Vorzugstarifen Gebrauch machen, um erfolgreich auf den russischen Markt zu gelangen.

Wie Khalil ferner ausführte, hilft die Festigung der Wirtschaftskooperation zwischen Russland und Syrien den Syrern, gegen den Terrorismus zu kämpfen.

„Die Regierung Russlands und sein Volk erweisen alle mögliche Hilfe beim Wiederaufbau Syriens, damit hier möglichst schnell Stabilität und Frieden wiederhergestellt werden“, sagte der Minister.