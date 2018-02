Russland ein „langfristig wachsensender Markt“: Baut BMW in Kaliningrad?

Der deutsche Autobauer BMW überprüft regelmäßig, wo in der Welt seine Autos gefragt sind und wo es sich lohnen könnte, vor Ort zu produzieren. Kaliningrad ist als Standort für ein neues Werk im Gespräch. Die Aussichten für den russischen Markt sind laut BMW-Angaben vielversprechend.

Bereits im Dezember ließ der Konzern deshalb in Russland die GmbH „BMW Russland Automotive“ registrieren. Das ist der erste Schritt für einen neuen Produktionsstandort. Der Autobauer liefert die Begründung: „Langfristig betrachten wir Russland als einen wachsenden Markt für die BMW Group und machen Fortschritte bei der Bewertung unserer künftigen Aktivitäten bezüglich des Werks in Russland.“ Kaliningrad kann sich Hoffnung auf den Zuschlag machen:

„Aufgrund der langjährigen Präsenz von BMW in Kaliningrad, des attraktiven Investitionsumfelds und der Pläne der lokalen Regierung, dieses noch weiter zu fördern, bestätigen wir Kaliningrad als einen möglichen Standort für ein Werk“,

heißt es auf Sputnik-Anfrage aus der BMW-Konzernzentrale in München. Mit der Regional- und der Zentralregierung gab es in den vergangenen Monaten Gespräche. Dabei ging es laut BMW darum, „bestehende und zukünftige Möglichkeiten zu prüfen und eine optimale Struktur für ein mögliches Werk zu identifizieren“. Eine Entscheidung soll in drei bis vier Monaten fallen, heißt es aus München.