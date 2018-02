Russland bleibt bis 2040 der größte Energieexporteur

Obwohl der Anteil Russlands an der Energieproduktion der Welt von zehn Prozent im Jahre 2016 bis 2040 auf neun Prozent zurückgehen wird, bleibt das Land der weltweit größte Energieexporteur. Das geht aus dem vor kurzem veröffentlichten Jahresbericht des britischen Unternehmens BP „BP Energy Outlook“ hervor.

Nach Angaben von BP wird der Erdgasverbrauch in Europa bis zum Jahr 2040 zunehmen, was einen größeren Import der Energieressourcen bedeutet. Dadurch wird Europa vom russischen Erdgas abhängiger werden. Heute beträgt der Anteil Russlands an dem von Europa importierten Erdgas mehr als ein Drittel, bis 2040 wird er auf 50 Prozent steigen.

© AP Photo/ Gregor Fischer/dpa Merkel versichert: Nord Stream 2 stellt keine Gefahr dar

Wie BP prognostiziert, wird Russland 2040 14 Prozent des Weltmarkts von Erdgas - und Erdölproduktion besetzen.

Obwohl die Energieproduktion aus erneuerbaren Energien steige, werde das Erdgas mit einem Anteil von 50 Prozent der wichtigste Energieträger im Weltenergiemix bleiben. Der Anteil von Erdöl werde von den heutigen 22 auf 26 Prozent wachsen, wohingegen jener von Kohle auf acht Prozent sinken wird.

Nach den letzten Angaben des russischen Staatlichen statistischen Amtes Rosstat wurden in Russland im Januar dieses Jahres 58 Milliarden Kubikmeter Gas und 46,7 Millionen Tonnen Erdöl gefördert.

