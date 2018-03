Gerichtsentscheidung: Gazprom soll Naftogaz 2,56 Milliarden US-Dollar auszahlen

„Von den von Naftogaz beanspruchten Geldforderungen in Höhe von 17 Milliarden Dollar haben die Schiedsrichter Forderungen in Höhe von 4,673 Milliarden Dollar stattgegeben, in Bezug auf die Gaszufuhr für den Transit an die europäischen Kunden in geringerem Umfang, als im Vertrag vorgesehen. Mit Rücksicht auf die Summe, die Gazprom zuvor laut dem Liefervertrag zugesprochen worden war, haben die Schiedsrichter Gegenforderungen aufgerechnet. Nach der Verrechnung soll Gazprom Naftogaz 2,56 Milliarden Dollar auszahlen“, so Gazprom.

Der russische Gaskonzern teilte außerdem mit, er sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde seine Rechte mit allen gesetzlichen Mitteln schützen.

„Zuvor hatten dieselben Schiedsrichter den Argumenten von Naftogaz über die drastische Verschlechterung der Lage der ukrainischen Wirtschaft zugestimmt, die zu einem Rückgang der Gasnachfrage und zur Nichterfüllung der Gasabnahmeverpflichtungen von Naftogaz führte. Als Gazprom sich auf den Rückgang der Käufe der europäischen Kunden als Hauptgrund für die Verringerung des Transits durch die Ukraine bezog, wurde dieses Argument jedoch nicht berücksichtigt“, teilte Gazprom mit.

Im vergangenen Dezember hatte das Stockholmer Schiedsgericht Naftogaz verpflichtet, zwei Milliarden US-Dollar für bereits geliefertes Gas an Gazprom zu zahlen. Zudem reduzierte das Gericht die für die Ukraine bindenden Mengen von russischem Gas auf fünf Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Für 80 Prozent dieser Menge gilt die Formel „take or pay“ (dt. „nimm oder zahl“).

