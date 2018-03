Russland und China gehen gemeinsam an Uran-Weltmarkt

Am Montag ist ihm zufolge in Moskau eine Vereinbarung über die grundlegenden Bedingungen für Investitionen in den Bau der neuen strategisch wichtigen Uran-Mine Nr. 6, die von der Priargunsker Bergbau- und chemischen Produktionsvereinigung betrieben werden soll, unterzeichnet worden. Dieser Betrieb mit Sitz in Krasnokamensk in Transbaikalien gehört zur ARMZ Uranium Holding von Rosatom.

Die erste Tranche des Russisch-Chinesischen Investitionsfonds für Regionalentwicklung in dieses Vorhaben werde 2,5 Milliarden Rubel (etwa 35,7 Millionen Euro) betragen. China beteilige sich somit erstmals an einem Projekt zur Urangewinnung von Rosatom.

„Das Projekt sieht eine gemeinsame Arbeit (Russlands und Chinas – Anm. d. Red.) auf den Uran-Weltmärkten vor“, sagte Spasski bei der Zeremonie zur Unterzeichnung der Vereinbarung in Moskau.