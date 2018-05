Ukrainischer Finanzminister hofft auf weiteres IWF-Hilfsprogramm

„Ich glaube, es wird noch ein Programm geben. Einige Menschen sagen schon, dass wir anfangen sollten, diese zu strukturieren. Wenn ich mit Investoren spreche, erwarten sie auch, dass es noch ein Programm geben wird“, sagte Daniljuk.

© Sputnik / Alexander Demjantschuk Ohne Außenhilfe geht es nicht: Kiew soll 27 Milliarden US-Dollar Schulden in vier Jahren zurückzahlen

Der Minister merkte an, die Regierung plane jedoch nicht, die Arbeit an dem neuen Programm zu beginnen, denn man müsse das aktuelle Programm erfüllen.

„Wir haben jetzt ein einzigartiges Programm, was sowohl die Summe als auch die Bedingungen betrifft. Wir haben eine ziemlich große Geldsumme bekommen und sind in eine neue Phase der Entwicklung der Wirtschaft getreten“, so Daniljuk.

2015 hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) ein weiteres Hilfsprogramm für die Ukraine im Umfang von 17,5 Milliarden US-Dollar bewilligt. Mit der jüngsten Tranche vor einem Jahr hatte das Land bereits 8,4 Milliarden erhalten. Die nächste Tranche soll im dritten Quartal 2018 erfolgen.