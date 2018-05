Russische Firmen bauen syrische Öl- und Gasindustrie wieder auf

„Unsere Zusammenarbeit mit russischen Firmen in diesem Bereich verläuft in zwei Richtungen: Zum Einen ist es die Entwicklung der Öl- und Gasindustrie durch die Erschließung neuer Vorkommen und zum Anderen ist es der Wiederaufbau der beeinträchtigten Vorkommen. Russische Firmen haben bereits begonnen, daran zu arbeiten", sagte al-Khalil beim Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg gegenüber Sputnik.

© Sputnik / Maxim Blinow Moskau geht es um mehr als nur Assad – Analyse der russischen Syrien-Politik

Syrien versuche, noch mehr Abkommen mit russischen Unternehmen zu schließen und diese auf den syrischen Markt zu locken, so der Minister.

Am Mittwoch hatte der syrische Vizeaußenminister Faisal al-Miqdad der US-geführten internationalen Koalition vorgeworfen, Ölförderstätten in Syrien vorsätzlich bombardiert zu haben, damit die Regierung des Landes sie nicht nutzen könne. Der Wiederaufbau der beeinträchtigten Ölförderstätten werde sehr kostspielig sein, betonte al-Miqdad.