Gebiet Lipezk präsentiert sein Investitionspotential in Frankfurt am Main

Am 29. Mai findet in Frankfurt am Main das Investitionsforum „Investitionen und Cluster – Synergie der Entwicklung des Gebiets Lipezk“ statt, damit europäische Unternehmen das Investitions-, Wirtschafts- und Industrie- und Innovationspotential der Region kennenlernen können, wie der Pressedienst der regionalen Administration mitteilte.