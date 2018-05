US-Sanktionen bedrohen Iran-Geschäfte – Wie reagieren die Unternehmen?

Die einseitige Kündigung des so genannten Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) durch die USA und umfangreiche Sanktionen gegen den Iran haben zu einer schwierigen Situation für Unternehmen geführt, die Handel mit dem Iran betreiben. Sputnik hat bei Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nachgefragt, wie sie reagieren wollen.

Sputnik hat 42 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kontaktiert, von denen bekannt ist, dass sie Handelskontakte mit dem Iran haben. Wir wollten wissen, ob sie bereit wären oder sind, für die Aufrechterhaltung ihrer Geschäftsbeziehungen mit dem Iran Sanktionen der US-Regierung oder gar eine Beeinträchtigung ihrer US-Geschäfte in Kauf zu nehmen. Oder ob sie dem Druck aus Washington nachgeben wollen.

Abwartende Haltung der meisten

Die Antworten derer, die bislang reagiert haben, waren unterschiedlich. Eines aber war einhellig: Keines der antwortenden Unternehmen wollte sich in der Art festlegen, wie sechs deutsche Volksbanken, die wild entschlossen sind, sich von den USA ihre Iran-Aktivitäten nicht verbieten und zerstören zu lassen. Doch ganz so einfach ist ein Ja oder Nein nur in den seltenen Fällen möglich.

Der schweizerische ABB-Konzern mit Sitz in Zürich, weltweiter Umsatz 2016 rund 33 Milliarden US-Dollar, teilt Sputnik mit:

„Wir prüfen die Ankündigung bezüglich der Sanktionen der USA gegen den Iran sorgfältig. Wir werden weiterhin alle Handelsvorschriften einhalten und erwarten nicht, dass die Ankündigung signifikante Auswirkung auf ABB haben wird.“

Die Antwort der BASF aus Ludwigshafen, Umsatz im vergangenen Jahr mehr als 64 Milliarden Euro, klingt ähnlich vorsichtig:

„BASF wird die nun herrschende Lage analysieren. Prinzipiell gilt: Die BASF wird sich an alle geltenden internationalen gesetzlichen Vorschriften und Regelungen halten.“

© AP Photo / Pool/ Thomas Peter Russland und China werden europäische Unternehmen im Iran ersetzen

BASF ist seit 1959 im Iran aktiv und unterhält nordwestlich von Teheran eine Anlage zur Herstellung von Polyurethan. Die Branchenkollegen von Bayer aus Leverkusen scheinen etwas entspannter zu sein. Ob das unter anderem auch damit zu tun hat, dass Bayer, die nach eigenen Angaben seit 1880 ihre Produkte im Iran verkaufen, aber erst 1960 mit einer echten eigenen Tochterfirma an den Start gingen, derzeit die Dienste eines örtlichen Herstellers nutzen, der auch für den schweizerischen Novartis-Konzern produziert, ist nicht bekannt. Die Antwort von Bayer deutet aber darauf hin, dass ein Verlust des Iran-Geschäftes notfalls zu verkraften wäre:

„Der Anteil des Iran-Geschäfts am Gesamtumsatz von Bayer lag im vergangenen Jahr im niedrigen Promille-Bereich. Unsere Produkte dienen dort der Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut. Wir evaluieren derzeit die potentiellen kurz- und langfristigen Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen auf unser Geschäft. In jedem Fall wird sich Bayer an die Regeln in der Zusammenarbeit mit dem Iran halten.“

Die relativ gelassen klingende Antwort aus Leverkusen ist vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass Bayer derzeit an der Übernahme des US-Saatgut-Konzerns Monsanto arbeitet und gerade erst die Genehmigung der US-Kartellbehörden erhalten hat. Es steht also viel auf dem Spiel.

Ob der Schweizer Kompressorenhersteller Burckhardt heiße Eisen im Feuer hat, die es nicht leicht machen, sich zu entscheiden, ist nicht bekannt. Burckhardt Compression aus Winterthur bittet Sputnik jedenfalls um Verständnis dafür, es kurz zu machen:

„Im Moment ist es für uns noch zu früh, darüber Auskunft zu geben.“

Auch die Commerzbank bittet um Verständnis. Sie möchte gar nicht zur Anfrage von Sputnik Stellung nehmen („Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu Ihren Fragen nicht äußern.“), was vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die Frankfurter Bank beinahe 30 Prozent des deutschen Außenhandels abdeckt. Das heißt, eine Äußerung der Commerzbank würde nicht nur als Stellungnahme in eigener Sache gewertet, sondern könnte im Zweifel andere Unternehmen verunsichern oder als ein Signal der Bundesregierung gewertet werden. Denn der deutsche Staat ist immer noch mit 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt.

Die Daimler AG aus Stuttgart beschränkt sich momentan auf das Abwarten:

„Wir beobachten die weiteren Entwicklungen nach der Erklärung von Präsident Trump zum JCPOA genau und prüfen mögliche Auswirkungen auf unser Geschäft.“

Die Geschäftsinteressen der Daimler AG in den USA sind mutmaßlich unvergleichlich höher als die im Iran. Zudem muss die Geschäftsleitung wahrscheinlich auch auf die beiden großen Anteilseigner, den kuwaitischen Staatsfonds KIA (6,84 Prozent) und den US-amerikanischen Hedgefonds Black Rock (5,95 Prozent) Rücksicht nehmen, die einem Konfrontationskurs mit Washington ziemlich sicher nicht ihr Ja-Wort geben würden.

Die Linde AG wiederum, mit mehr als 17 Milliarden Euro im vergangenen Jahr einer der weltweit wichtigsten Anbieter für so genannte Spezialgase, vor allem aber auch für Flüssiggas, kann sich vermutlich nicht leisten, das Geschäft in den USA zu riskieren. Vielleicht will Linde aber auch auf beiden Seiten nicht unnötigerweise Porzellan zerschlagen. Jedenfalls erhält Sputnik aus München, vom Firmensitz der Linde AG, die Kurzmitteilung:

„Kein Kommentar zu allen Fragen.“

Die österreichische Öl-Handels- und Vertriebsfirma OMV (nach einem Investment des Staatsfonds IPIC aus Abu Dhabi von 1994 wurde das frühere Kürzel ÖMV zugunsten einer international einfacher verständlichen Schreibweise geändert), Umsatz im Jahr 2017 mehr als 22 Milliarden Euro, gehört auch zu den abwartenden Unternehmen:

„Das Bild der Iran-Sanktionen ist insgesamt noch sehr unklar. Insofern können wir zu diesen auch noch keinen Kommentar abgeben.“

Europas größter Automobilhersteller, die Volkswagen AG aus Wolfsburg, hat bedeutende Interessen in den USA. Allerdings hatte sich VW sicherlich auch einiges vom Markt Iran erhofft. Die Antwort an Sputnik lässt jedenfalls diesen Schluss zu:

„Volkswagen hat im vergangenen Jahr damit begonnen, Fahrzeuge in den Iran zu exportieren. Wir beobachten und prüfen die Entwicklung des politischen und wirtschaftlichen Umfelds in der Region daher sehr genau. Grundsätzlich gilt: Volkswagen hält sich an alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze und Export-Regularien.“

Am offensivsten antwortete bislang die BASF-Tochter Wintershall:

„Wintershall wird die nun herrschende Lage analysieren. Wintershall ist seit Jahren in der Region Middle East aktiv. Daher verfolgen wir aufmerksam die Entwicklungen in der Region, auch im Iran. Wir halten uns strikt an alle nationalen und internationalen gesetzlichen Bestimmungen. Um sich auf mögliche weitere Aktivitäten in der Region vorzubereiten, unterzeichnete Wintershall (2016) ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der National Iranian Oil Company (NIOC), über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit. Die Einzelheiten der Vereinbarung sind vertraulich.“

Wintershall verweist in seiner Antwort an Sputnik zusätzlich auf eine Äußerung von Vorstandschef Mario Mehren vom März des Jahres. Beim traditionellen Jahrespressegespräch von Deutschlands bedeutendstem Öl- und Gasproduzenten (Umsatz im vergangenen Jahr immerhin 3,2 Milliarden Euro) am 7. März in Kassel erklärte Mehren auf die Frage nach der Situation mit dem Iran-Handel:

„Dort gibt es mehrere Projekte, die uns von der technischen Seite her sehr interessieren. Wir sind dazu in Gesprächen mit der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft. Ob es am Ende etwas werden kann, hängt dabei wesentlich von zwei Faktoren ab. Zum einen am gesamtpolitischen Umfeld, Stichwort Sanktionsrisiko. Das wird immer wieder diskutiert und natürlich von uns beobachtet. Zum anderen hängt es eben auch ganz schlicht an der Frage, ob sich die Ölförderung im Iran wirtschaftlich lohnt. Denn die Rahmenbedingungen, die der Iran hier selbst setzen kann, stehen noch immer nicht fest. Hier ist Geduld erforderlich.”

© AFP 2018 / Philippe Huguen „Europa wird auf Souveränität getestet“ – Puschkow

Kurzdossiers der im Artikel erwähnten Firmen

Beim Vergleich der vorliegenden Antworten drängt sich unwillkürlich der Eindruck auf, dass es möglicherweise eine gewisse Abstimmung zwischen den Unternehmen mit Iran-Aktivitäten gegeben haben könnte, denn die beinahe identische Argumentation – wir prüfen, beobachten, analysieren, evaluieren usw. – ist einigermaßen auffällig. Schlecht kann eine abgestimmte Haltung und insbesondere Wortwahl auf keinen Fall sein. Die Iran-Geschäfte mögen für die meisten Unternehmen keinen Grund für eine Kraftprobe mit den USA bieten. Aber es geht hier vielleicht auch um das Prinzip. Beugt man sich der Regierung eines Landes, das im Zweifel auch Kriege führt, um anderen unzivilisierten Staaten Werte wie Rechtsstaatlichkeit, zu der auch und vor allem die Vertragstreue zählt, zu verordnen? Oder verteidigt man genau diese Werte, indem man ganz unverhohlenen Erpressungsversuchen widersteht? Im schlimmsten Fall unter Hinnahme von finanziellen Verlusten. Das ist keine einfache Entscheidung, weshalb Zurückhaltung und vorsichtiges Formulieren nachvollziehbar sind.

ABB (Asea Brown Boveri) Ltd.

Affolternstrasse 44, 8050 Zürich, Schweiz

WWW: www.abb.com

ABB ist ein weltweit agierender Konzern, der sich auf die Energiebranche und die Automatisierungstechnik konzentriert. Entstanden ist das Unternehmen aus der Fusion der schwedischen ASEA und der schweizerischen BBC. Das erkennt man noch heute u.a. am Sitz von Jacob Wallenberg im Board of Directors. Wallenberg ist Chef der gleichnamigen Unternehmerfamilie, die einen erheblichen Teil der schwedischen Wirtschaft kontrolliert, u.a. auch den damaligen ASEA-Konzern.

ABB umfasst ein Netzwerk von 330 Einzelunternehmen in 100 Staaten.

Gegründet: 8.2.1988

Stammkapital:

Geschäftsführer: Ulrich Spiesshofer

Umsatz: 34,312 Mrd. US-Dollar (2017)

Gewinn: 2,371 Mrd. US-Dollar (2017, nach Steuern)

Mitarbeiter: 132.000 (2016)

BASF Iran (PJS) Co.

Sohrevardi Shomali Ave., Kangavar Alley-No 5, Teheran

P.O. Box 11365-4619, 15579 Teheran

WWW: www.basf.com

BASF ist seit 1959 ununterbrochen im Iran vertreten. Neben dem Vertriebsbüro in Teheran unterhält der Konzern eine Anlage zur Herstellung von Polyurethan nordwestlich von Teheran, allerdings mit immer wieder eingeschränktem Betrieb.

Der BASF-KONZERN ist aus der Badischen Anilin- und Sodafabrik hervorgegangen, die wiederum Teil des I.G. Farben Konzerns war und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in die Einzelunternehmen zerschlagen wurde. BASF führt erst ab 1973 das heute bekannte Kürzel. BASF wurde u.a. berühmt für den synthetischen Kautschuk mit dem Markennamen „Buna“, das Frostschutzmittel „Glysantin“, die gentechnisch veränderte Kartoffel „Amflora“ oder die Produktion von Kompaktkassetten, die ab 1998 unter der Marke „EMTEC Magnetics“ vertrieben wurden.

Heute stammt der Großteil des Umsatzes aus dem Handel mit Chemikalien, Kunststoffen, Gas und Öl sowie so genannten Veredelungsprodukten, wie etwa Vitamine, Zusatzstoffe für die Lebensmittelindustrie und spezielle Inhaltsstoffe für die pharmazeutische und kosmetische Industrie.

Kennzahlen BASF-KONZERN

Gegründet: 6.4.1865

Stammkapital: 1.175.652.728 Euro (Stand Mai 2018) (größte gemeldete Einzelaktionäre sind der US-Hedgefonds Black Rock mit ca. 6 Prozent und die norwegische Zentralbank Norges Bank mit 3,32 Prozent

Geschäftsführer: Martin Brudermüller (seit Mai 2018)

Umsatz: 64,5 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 6,352 Mrd. Euro (2017, nach Steuern, vor Ausschüttung Anteile anderer Gesellschafter)

Mitarbeiter: 115.490 (2017)

Bayer Parsian

No. 3, Aftab St., Khoddami Av., Vanak Square, Postal code: 19948-34573, Teheran, Iran.

P.O. BOX: 11365 / 716

WWW: www.bayer.com

Der Pharma-Konzern verkauft nach eigenen Angaben seine Produkte seit 1880 im Iran. 1955 wurde mit Hilfe und Geld von Bayer die Firma Iranchemie gegründet, 1960 die Tochtergesellschaft Bayer Pharma Iran, die seit 2009 unter dem heutigen Namen arbeitet. Bayer Parsian nutzt für seine Produktion Modava, ein örtliches Unternehmen in der Teheraner Satellitenstadt Parand, das auch für Novartis produziert (Stand April 2017).

Der Bayer-Konzern hat laut Handelsregister den Geschäftszweck: „Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Arzneimitteln und medizinischen Produkten, Saatgut, Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung; Polyurethane, Polycarbonate, Lacke, Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffe.“ Das wohl weltweit bekannteste Bayer-Produkt ist „Aspirin“. Zur Markenpalette des Weltkonzerns gehören aber auch „Alka Selzer“, Bepanthen, Dr. Scholl´s oder Rennie.

Gegründet: 1960 Bayer Pharma Iran

2009 Bayer Parsian

1.8.1863 „Friedr. Bayer et comp.“

Stammkapital: 2.116.986.388,48 Euro (2017 Bayer-Konzern)

Geschäftsführer: Werner Baumann (2017 Bayer-Konzern)

Umsatz: 35,015 Mrd. Euro (2017 Bayer-Konzern)

Gewinn: 7,336 Mrd. Euro (2017 Bayer-Konzern)

Mitarbeiter: 99.820 (2017 Bayer-Konzern)

Burckhardt Compression

Im Link 5, Postfach 3352, CH-8404 Winterthur, Schweiz

WWW: www.burckhardtcompression.com

Die Firma bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer für Kolbenkompressorsysteme in verschiedensten Anwendungsgebieten, z.B. Öl & Gas Produktion, Marine, Gastransport und —lagerung, Raffinerie, Petrochemische/Chemische Industrie, Industriegase und Kompressorsysteme. Die Firma verfügt über Dependancen in mehr als 80 Staaten.

Gegründet: 1844

Stammkapital: 8,5 Mio. Schweizer Franken

Geschäftsführer: Marcel Pawlicek

Umsatz: 594,6 Mio. Schweizer Franken (2017)

Gewinn: 29 Mio. Schweizer Franken

Mitarbeiter: 2.214 (2017)

Commerzbank

Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main

WWW: www.commerzbank.de/konzern

Die Commerzbank wickelt etwa 30 Prozent des gesamten deutschen Außenhandels ab.

Stand Mai 2018 hält die Bundesrepublik 15 Prozent der Aktien. Jeweils etwa 5 Prozent werden von den US-Hedgefonds Black Rock und Cerberus gehalten. In der Commerzbank ist die einstige Dresdner Bank aufgegangen.

Gegründet: 26.2.1870

Stammkapital: 1.252.357.634,00 Euro (2017)

Geschäftsführer: Martin Zielke

Bilanzsumme: 453 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 250 Mio. Euro (2017)

Mitarbeiter: 49.417

Daimler

Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

WWW: www.daimler.com

An der Daimler AG sind (Stand 2017) u.a. die Kuwait Investment Authority (KIA) mit 6,84 Prozent und der US-Hedgefonds Black Rock mit 5,95 Prozent beteiligt. Zu Daimler gehört mit Mercedes die wertvollste Premium-Automarke der Welt.

Gegründet: 17.11.1998

Stammkapital: 3.069.671.971,76 Euro (2017)

Geschäftsführer: Dieter Zetsche

Umsatz: 164,3 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 14,7 Mrd. Euro (2017 vor Steuern und Zinsen)

Mitarbeiter: 289.321 (2017)

Linde AG

Klosterhofstr. 1, 80331 München

WWW: www.linde.com

Linde sieht sich selbst als einen der Weltmarktführer für Spezialgase aller Art, z.B. Flüssiggase. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Staaten aktiv.

Gegründet: 1879

Stammkapital: 14,182 Mio. Euro (2017)

Geschäftsführer: Professor Dr. Aldo Belloni

Umsatz: 17,113 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 1,536 Mrd. Euro (2017 nach Steuern)

Mitarbeiter: 58.000 (2017)

OMV AG

Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

WWW: www.omv.com

Die ursprünglich als ÖMV firmierende Gesellschaft änderte 1995 ihr Namenskürzel in das im nichtdeutschsprachigen Raum leichter verständliche OMV. Die OMV fördert und vermarktet nach eigenen Angaben Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte. Die OMV ist eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Die OMV betreibt drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Millionen Tonnen und mehr als 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. An der Firma ist die Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungs GmbH (ÖBIB) mit 31,5 Prozent beteiligt. Die ÖBIB gehört zu 100 Prozent dem österreichischen Staat. 24,9 Prozent gehören der IPIC, einem Staatsfonds aus Abu Dhabi. Die OMV gehört zu den Teilnehmern des Nordstream-2-Projektes.

Gegründet: 1956

Stammkapital:

Geschäftsführer: Rainer Seele

Umsatz: 20,222 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 853 Mio. Euro (2017 nach Steuern)

Mitarbeiter: 20.271 (2017)

Volkswagen

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Brieffach 1849, 38436 Wolfsburg

WWW: www.volkswagenag.com

VW ist Europas größter Automobilhersteller. Insgesamt zwölf Marken sind unter dem VW-Dach vereint: Volkswagen PKW Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Die Mehrheit von 52,22 Prozent hält die Porsche Holding, zusammen mit der Porsche GmbH aus Salzburg. Aber die Sperrminorität des Landes Niedersachsen von 20 Prozent wird damit trotzdem nicht umgangen. 16,99 Prozent werden durch die Qatar Investment Authority (QIA) gehalten.

Gegründet: 1938

Stammkapital: 1.283.315.873,28 Euro (2017)

Geschäftsführer: Dr. Herbert Dies

Umsatz: 230,682 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 13,913 Mrd. Euro (2017 vor Steuern)

Mitarbeiter: 642.292 (2017)

Wintershall Holding GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 160, 34119 Kassel

WWW: www.wintershall.com

Wintershall vermarktet seit 1990 russisches Erdgas. 1993 Gründung des Joint Ventures WINGAS mit Gazprom, das 2015 komplett an Gazprom geht. Mit Gazprom besteht ein weiteres gemeinsames Unternehmen: Achimgaz.

Gegründet: 1894 (seit 1969 im BASF-Konzern)

Stammkapital: 105 Mio. Euro (20.12.2007)

Geschäftsführer: Mario Mehren

Umsatz: 3,2 Mrd. Euro (2017)

Gewinn: 719 Mio. Euro (2017)

Mitarbeiter: 2.000 (2015)