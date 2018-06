Russland kreiert Konkurrenz für den Sueskanal

Die russische Konkurrenz für den Sueskanal nimmt Konturen an: Das Projekt des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC), der St. Petersburg mit dem indischen Hafen Mumbai - abseits der traditionellen Route über den Sueskanal - verbindet, soll demnächst vorgestellt werden.

Dies kündigte der indische Handelsminister Suresh Prabhu am Donnerstag in einem Sputnik-Gespräch an. Nach seinen Worten hat die russische Seite bereits einen „Fahrplan“ für die neue Verkehrsachse konzipiert und werde ihn demnächst allen beteiligten Staaten vorstellen.

© Sputnik / Pawel Lwow Russland und China schaffen polare Seidenstraße

Das Projekt war vom russischen Verkehrsministerium bereits 2000 lanciert worden. Die neue Verkehrsachse ist mit nur 7200 Kilometern deutlich kürzer als die Standardroute durch den Sueskanal: Statt 35 bis 40 Tage sollen die Frachten künftig nur 20 bis 23 Tage unterwegs sein.

Derzeit werden Frachten aus Indien auf dem Seeweg bis zum Sueskanal und von dort aus quer durch Europa nach Sankt Petersburg transportiert. Die neue Route INSTC führt von der indischen Hafenmetropole Mumbai über den Iran, Aserbaidschan ins russische Astrachan und von dort aus weiter nach Moskau und Sankt Petersburg.

Ein weiterer wichtiger Vorteil sind niedrigere Kosten. Der jetzige Transportweg über Europa und China sei zu teuer und zu lang und für schnellverderbliche Güter wie Früchte gar nicht geeignet, sagte Prabhu.

Laut dem indischen Handelsminister haben die Testtransporte über die neue Route gezeigt, dass die Kosten um rund 30 Prozent verringert werden können. Dies werde dem gegenseitigen Handel zwischen Indien und Russland zusätzliche Impulse verleihen.