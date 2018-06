„Wie lange dulden wir das noch?“: Trucker ruft Putin direkt an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat das aktuelle Wachstum von Benzinpreisen in Russland kommentiert.

„Ich bin mit Ihnen einverstanden: Das, was nun passiert, ist unzulässig. Das ist nicht richtig. Aber man sollte dabei nicht vergessen, dass es das Ergebnis einer, gelinde gesagt, ungenauen Regelung ist, die in der letzten Zeit im Energiebereich eingeführt wurde“, so Russlands Präsident.

So antwortete Putin auf eine Video-Frage des Lkw-Fahrers Alexej Karawajew aus Sankt Petersburg. Dieser hatte wie folgt gefragt: „45 Rubel (0,61 Euro) pro Dieselöl. Wie lange kann man das noch dulden? Es ist bereits jetzt unmöglich, stoppen Sie dies irgendwie.“

Putin stellt sich direkten Fragen der Bürger: Wurde er kalt erwischt? >>