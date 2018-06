„Großer Fehler des Westens“: Putin zur Verfolgung des russischen Unternehmertums

„Das russische Unternehmertum wird verfolgt. Für seine Tätigkeit werden unmögliche Bedingungen geschaffen. Das ist ein großer Fehler jener, die dies im Westen tun“, sagte Putin am Donnerstag bei einer Fragestunde mit Bürgern.

Wie Putin ferner ausführte, werden all diese Einschränkungen letztendlich dazu führen, dass sie das Vertrauen unter Geschäftsleuten untergraben könnten, und zwar nicht nur in Russland.

„Dies beeinträchtigt das Ansehen der Wirtschaftspolitik der führenden Länder der Welt“, so Putin.

Dabei stufte er den Dollar als eine universelle Reservewährung ein.

„Wenn die USA aber die Verrechnungen in Dollar einschränken sollten, so diskreditiert dies das Vertrauen in die US-Währung“, so der Staatschef.

