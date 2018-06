In Umgehung Russlands: Pipeline von Aserbaidschan über Türkei nach Europa eröffnet

Die feierliche Eröffnung der Trans-Anatolischen Erdgas-Pipeline (TANAP) hat am Dienstag im türkischen Eskisehir stattgefunden. Die Pipeline ist Teil einer größeren Gasleitung, die Gas von Aserbaidschan in die Türkei und später auch nach Europa befördern soll.

An der Eröffnung nahmen der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, seine Amtskollegen Ilham Alijew, Giorgi Margwelaschwili und Petro Poroschenko aus Aserbaidschan, Georgien beziehungsweise der Ukraine sowie der Staatschef der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern Mustafa Akinci teil, die ein symbolisches Gasventil aufdrehten.

In seiner Rede sprach der türkische Staatspräsident von einem „historischen Tag“ und zeigte sich darüber erfreut, dass die Pipeline noch vor dem gestellten Termin eröffnet werde. „Der politische Wille hat die Umsetzung dieses Projektes beschleunigt. Das wird die größte Gas-Pipeline nach Europa sein“, sagte er. „Wir planen, im Juni 2019 die erste Gaslieferung über diese Pipeline nach Griechenland aufzunehmen“. Das Projekt werde 10.000 Arbeitsplätze schaffen.

Die Pipeline stellt eine Strecke des sogenannten Südlichen Gaskorridors dar, über den Gas von dem aserbaidschanischen Gasvorkommen Schach Deniz in die Türkei und später auch nach Europa transportiert werden soll. Die Kapazität von TANAP soll bei 16 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr liegen. Im Osten ist die TANAP mit der Südkaukasus-Pipeline verbunden und im Westen soll sie an die Trans-Adria-Pipeline angeschlossen werden, die 2020 in Betrieb genommen werden soll.

