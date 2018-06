Russland erhöht erstmals Rentenalter – Bürger erinnern an Putins Versprechen

Erstmals seit 85 Jahren hebt Russland das Pensionsalter an: Die Regierung will damit die Kassenlage des defizitären Rentenfonds und die Pensionsvorsorge verbessern. Bei der Bevölkerung ist die Reform auf klare Ablehnung gestoßen. Viele erinnerten sich an das Versprechen von Präsident Wladimir Putin aus dem Jahr 2005, das Rentenalter nie anzuheben.