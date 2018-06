Auch Indien tritt in den Handelskrieg ein

Indien will laut der Tageszeitung „The Indian Express“ die Importzölle erhöhen – als Antwort auf den Beschluss der US-Regierung, die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium einzuführen.

© AP Photo / van Vucci Dekret unterzeichnet: USA verhängen Importzölle auf Stahl und Aluminium

Laut diesen Angaben hat Neu-Delhi der Welthandelsorganisation (WHO) bereits die entsprechende Warenliste vorgelegt. Es wird betont, dass die Zölle bis zu 50 Prozent steigen würden, darunter auf einige Erzeugnisse aus Metall, auf einen Teil der landwirtschaftlichen Produkte, auf eine Reihe von Motorradmodellen und andere Waren. Dem Blatt zufolge hofft Indien, durch diese wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen im Ganzen etwa 239 Millionen US-Dollar einzunehmen.

Diese Woche ist bekannt geworden, dass Washington Importgebühren auf Stahl und Aluminium einführe – jeweils 25 und 10 Prozent. Was die EU, Mexiko und Kanada angeht, so sei der Beschluss bezüglich dieser Länder seit dem 1. Juni in Kraft.

Am Freitag hatte das chinesische Finanzministerium angekündigt, dass China Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf 659 aus den USA eingeführte Waren als Vergeltung erheben werde.

China und die USA stellen beide die größten Volkswirtschaften der Welt dar. Laut Prognosen britischer Ökonomen könnte Indien noch in diesem Jahr Großbritannien und Frankreich überholen und zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.