Teures Spiel gegen Südkorea: Deutsche Wirtschaft verliert Millionen Euro – Medien

Das Spiel begann um 16:00 MESZ. Die Ökonomen des Instituts gingen davon aus, dass rund 30 Prozent der Arbeitnehmer zu dieser Zeit arbeiten.

Wenn jeder Zweite von ihnen sich das Spiel angesehen hätte, hätte sich für die deutsche Wirtschaft ein vom Institut geschätzter Schaden von bis zu 200 Millionen Euro ergeben.

Die Experten verwiesen aber darauf, dass das Erlebnis, insbesondere wenn es gemeinsam am Arbeitsplatz stattfände, auch den Zusammenhalt stärken könne. Das hätte außerdem die Produktivität in den Folgetagen positiv beeinflussen können. Dabei wurde aber anscheinend nicht von einer Niederlage für die deutsche Mannschaft ausgegangen.

Nach dem 0:2-Debakel gegen Südkorea in Kasan ist die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland in der Vorrunde ausgeschieden. Damit ist das DFB-team erstmals in der Geschichte bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden.