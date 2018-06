Gaslieferungen nach Europa: „USA holen Russland nie ein“ – Gazprom-Chef

Die USA werden Russland in puncto Gaslieferungen nach Europa weder ein- noch überholen können, meint der Chef des russischen Energiekonzerns Gazprom. Bei einer Pressekonferenz am Freitag nach der diesjährigen Hauptversammlung von Aktionären in Sankt-Petersburg listete er die Vorteile auf, die Russland als Gaslieferant dem europäischen Markt bringt.