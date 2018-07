So will Ukraine Russland im Gasstreit „bestrafen“

„Es gibt bereits den ersten Sieg im Stockholmer Schiedsgericht – den Rechtsspruch über die Entschädigung an die Ukraine in Höhe von 26 Milliarden Dollar. Die Ukraine hat sich bezüglich der Beschlagnahme der Vermögenswerte an den Europäischen Exekutivdienst gewandt“, so Jakowlewa.

Ihrer Meinung nach könnte die Ukraine etwa 35 Prozent der Aktien von Nord Stream 1 beschlagnahmen.

„Die Russische Föderation, vertreten durch ‚Gazprom‘, besitzt 51 Prozent, von denen wir 35 Prozent zugunsten der Ukraine beschlagnahmen und kompensieren können“, erklärte Jakowlewa.

Die Expertin erinnerte daran, dass die Ukraine auch andere Schiedsklagen in Höhe von 8 bis 10 Milliarden Dollar laufen habe.

„Wenn die Ukraine gewinnt, können wir weiter diesen Weg beschreiten. Sobald die Aktien von Nord Stream 1 beschlagnahmt sind und die Entschädigungsprozeduren begonnen haben, und wenn Europa sich einigt und eine gemeinsame Stellungnahme bekundet, wird Russland keine Alternative haben“, äußerte Jakowlewa ihre Zuversicht.

Das Schiedsgericht der Handelskammer Stockholm hatte am 28. Februar einer Klage des ukrainischen Unternehmens Naftogaz gegen Gazprom stattgegeben. Der russische Energiekonzern wurde dazu verpflichtet, Naftogaz 2,56 Milliarden US-Dollar als Ausgleich zu zahlen – Russland habe vermeintlich weniger Gas durchgeleitet als vereinbart.

Im Juni hatte das schwedische Svea-Appelationsgericht den Argumenten von Gazprom Gehör geschenkt und die Vollstreckung des Beschlusses der Stockholmer Arbitrage gestoppt.